Eskişehir'de Çalıntı Araç Çetesi Çökertildi

Eskişehir'e yurt dışından kaçak yollarla 100'ü aşkın çalıntı, hacizli ve lüks aracı getirip parçalayarak sattıkları iddiası ile yakalanarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Başka illerde bulunan çalıntı, hacizli-yakalamalı ve yurt dışından ülkeye geçici süreliğine giren araçları Eskişehir'e getirerek araçları parçalayan, yedek parça olarak satan, motor ve şasi numaralarını kazıyan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince tespit edilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda toplam 11 şüpheli yakalanmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik', 'Zincirleme Şekilde Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme' ile 'Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme' suçlarından tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR