Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

Eskişehir\'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran Arda Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hücum yeleği, kask ve maske kullanarak saldırganlık yapan Arda K., 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra yakalandı.

13.08.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir çay bahçesindeki oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakla yaraladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında 5 kişiye yönelik 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Çay, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
16:27 Kendisine verilen “ev“ sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 18:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement