Eskişehir\'de çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 2 grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olay ile ilgili 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve tehlike arz eden tüm suç aletlerine ekiplerce el konuldu. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. - ESKİŞEHİR