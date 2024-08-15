Eskişehir'de çıkan yangında çatısı kül olan apartman dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir'de çıkan yangında çatısı kül olan apartman dron ile havadan görüntülendi

Eskişehir\'de çıkan yangında çatısı kül olan apartman dron ile havadan görüntülendi

Eskişehir'de çıkan yangında çatısı adeta kül olan 3 bloklu apartmanda meydana gelen hasar, gün aydınlanınca dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

15.08.2024 14:40
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Eskişehir'de dün akşam saatlerinde çıkan yangında çatısı adeta kül olan 3 bloklu apartmanda meydana gelen hasar, gün aydınlanınca dron ile havadan görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Fatih Mahallesi Halman Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 3 bloklu Osman Dağ Apartmanı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangından dolayı ortaya çıkan duman dolayısı ile adeta göz gözü görmezken, Şehir Hastanesi-Kumlubel tramvay seferi de durduruldu. İhbar üzerine bahse konu noktaya sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda apartmanın özellikle üst katları kısmen kullanılamaz hale geldi.

Akşam biten soğutma çalışmalarının ardından, apartmanın çatısındaki hasar dron ile havadan görüntülendi. Gündüz daha net bir biçimde görülen yanan bölümde çatı iskeleti, yalıtım malzemeleri yandığı, kiremitlerin ise hepsinin kırıldığı gözlendi. 3 bloklu Osman Dağ Apartmanı neredeyse tamamen boşaltılırken, tadilat çalışmalarının yakında başlayacağı öğrenildi.

"Apartman Felaket yanıyordu"

Yangının görgü şahidi olan Hediye Şahin, "Vatandaşlar gibi bende yangını görünce geldim. Felaket yanıyordu apartman. Çok fazla duman çıkıyordu. Yüreğim çarpmaya başladı, Allah'ım sen yardım et diye dua ettim. 1-1 buçuk saat söndürme işlemi ile uğraştılar. Ben geldiğimde herkes evleri boşaltmıştı. Kimse evde yoktu. Yaralanan yoktu, ben görmedim. Kendi evim yanıyor gibi çok üzüldüm. Apartman sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla itfaiye ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de çıkan yangında çatısı kül olan apartman dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika

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