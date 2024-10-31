Eskişehir'de Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Cinayet: 4 Gözaltı

Eskişehir\'de Cinayet: 4 Gözaltı

Eskişehir'de bir tartışma sonucunda pompalı tüfekle vurulan Erkan Şalt öldürüldü, 4 kişi gözaltına alındı.

31.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 30 yaşındaki Erkan Şalt'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evin içinde bulunan Erkan Şalt, O.E., O.A., B.Y. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.E., evde bulunan pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, başından silahla vurulan Erkan Şalt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı O.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan O.A., B.Y. ve H.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.E.'nin ilk ifadesinde "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Tepebaşı, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
20:01 Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
20:00 Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan’ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
19:57 Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
19:40 İspanya’daki sel felaketinde can kaybı 72’ye yükseldi İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:30 CHP’li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 15:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.