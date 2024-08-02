Eskişehir'de Çocuk İstismarı ve Dilencilik Denetimleri

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Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılmasına yönelik ağustos ayında yapılan denetimler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Valilik emri ile Eskişehir genelinde, çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılması, dilenerek duygu istismarı yapan kişilerden ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca, kağıt mendil, su, çiçek veya hizmet satın alınması, bu kişilere para verilmesi yasaklandı. Bu çerçevede, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan denetim ekiplerince, il genelinde yoğun denetimler yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Denetimlerde, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 9 çocuğun tespit edilerek, İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca; bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışmasının yapıldığı, ayrıca kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlandı. Yapılan açıklamada; Çocuk Kabul Merkezince, gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukları kendilerine teslim edilen ailelerden, çocuklarını ikinci defa dilencilikte kullanan 1 aileye idari para cezası kesilmiş ayrıca bu aile hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Çocuklardan 3'ü sağlık kuruluşlarında, genel sağlık taramasından geçirilmiş olup 1 çocuğun ihtiyaç duyduğu ikinci basamak muayene ve tedavileri kamu hastanelerinde gerçekleştirildi. 5 çocuğun eksik aşıları tamamlandığı ve diğer çocukların iş ve işlemleri devam ettiği belirtildi. Çocukların tamamının zorunlu eğitim çağında olup eğitim-öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirler alındığı aktarıldı. Vatandaşlar tarafından çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde yapılan 17 ihbarda kolluk kuvvetleri tarafınca gerekli müdahaleler gerçekleştirildiği öğrenildi. Çocuk Kabul Merkezince, gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların 9'u ailelerine teslim edilmiş olup ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunularak çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çocuklarımızın sokakta çalıştırılarak ya da dilencilikte kullanılarak istismar edilmelerinin önüne geçmek, duygu istismarı yoluyla dilencilik yapılarak toplumsal yardımlaşma duygusunun suistimal edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda; gerek dilencilik yapıldığını, çocukların sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görüp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlarımıza gerekse bu mücadelemizde duyarlılık gösterip bize destek olan halkımıza teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR