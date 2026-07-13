Çocuk parkındaki kaydıraklara yanık yağ döktüler - Son Dakika
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Çocuk parkındaki kaydıraklara yanık yağ döktüler

Çocuk parkındaki kaydıraklara yanık yağ döktüler
13.07.2026 13:13  Güncelleme: 13:15
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Eskişehir'de bir çocuk parkındaki kaydıraklara kimliği belirsiz kişilerce bidonlarla yanık yağ döküldü. Mahalle muhtarı tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir çocuk parkındaki kaydıraklara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bidonlarla yanık yağ döküldü. Yaşanan duruma tepki gösteren Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, "Ne kadar yanlış ve insanlık dışı bir şey" dedi.

Olay, Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde parka gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü. Gece bu durumdan habersiz parkta oynayan çocukların kıyafetlerini yağa bulama ihtimali söz konusu olurken kayganlaşan zemin nedeniyle düşme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparak parkı yeniden normal haline getirdi.

"Çocukları ağlatmakla ellerine ne geçecek bilmiyoruz"

Olayla ilgili üzüntüsünü ve tepkisini dile getiren Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, "Gerçekten çok üzüldük. Çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar, Hiç doğru bir şey değil, bir anlam biz de veremedik. Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine ne geçecek bilmiyoruz. Tabii ki bu konuyla ilgili fail ya da faillerin yakalanmasını istiyoruz. Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, oraları temizleyip normal haline getirmişler. Çok yanlış işler bunlar" dedi.

"Bankları alıp kaydırağın üzerine koyuyorlar"

Parklara yönelik bu tarz zarar verme olaylarının daha önce de farklı şekillerde yaşandığını belirten Muhtar Akın, şunları söyledi:

"Parklarda bankların kırılmaları, salıncakların zincirlerinin kopartılması, tahterevallilerin kırılması gibi olaylar yaşanıyor. Amaçları ne? Çok yanlış, kınıyorum. Hele hele kendi mahalle sakinimizse daha çok kınıyorum. Bankları alıyorlar, kaydırağın üzerine koyuyorlar. Ne kadar yanlış ve insanlık dışı bir şey. Yapmayın lütfen, çocukların oyun alanlarına, yaşlıların oturma yerlerine dokunmayın." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk parkındaki kaydıraklara yanık yağ döktüler - Son Dakika

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