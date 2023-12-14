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Eskişehir'de çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 13 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir\'de çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi
14.12.2023 - 17:12,
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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde çok sayıda silah, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 6 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 2 adet uzun namlulu tüfek, 4 adet av tüfeği ve 26 adet av tüfeği kartuşu, 86 adet mermi ve 6 adet bıçak ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda, 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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