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Eskişehir'de çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı

Yaşadığı evi çöple dolduran vatandaşın cesedi yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle çıkarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinden, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan Bülent Tanrıgüzey'den bir gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kalp hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Tanrıgüzey'in evinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. İçeride yaşlı adamın hayatını kaybettiği görüldü. Eve giren polis ekipleri, karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkına döndü. Evin büyük bölümünün çöp olduğunu gören polis ekipleri durumu Odunpazarı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yapılacak yazışmalar sonrasında evdeki çöpleri boşaltacaklarını belirtti. Olay yerine gelen cenaze aracı ile cesedin alınacağı sırada yetkililer ve çevrede bulunan komşular koku nedeniyle maske ve eldiven kullanmak zorunda kaldı. İçeri giren komşulardan bazılarının ise ceset çıkmadan kendilerini kokudan dolayı dışarı attığı görüldü. Cenaze torbasına koyulan Bülent Tanrıgüzey'in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.