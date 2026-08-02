Eskişehir'de Dilenci Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilenci Denetimi

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Temmuz'da yapılan denetimlerde 28 yetişkin dilenci tespit edildi, 13 çocuk sağlık taramasına alındı.

Eskişehir'de Temmuz ayı içerisinde yetişkin dilencilere yönelik yürütülen denetim ve çalışmalarda toplam 28 kişi tespit edildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan denetimlerde; tespit edilen 28 kişiden 6'sına hane ziyareti gerçekleştirilirken, 6 kişiye sağlık taraması yapıldı ve 1 kişinin sağlık kuruluşlarından yararlandırılması sağlandı. Ayrıca, farklı illerden gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 9 kişi hakkında da ilgili bildirimler yapıldı. Çalışmalar süresince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yetişkin dilencilerle ilgili toplam 26 ihbar ulaştığı belirtildi. Operasyonlar ve denetimler sonucunda dilencilikten elde edildiği tespit edilen 6 bin 591 TL tutarındaki gelirin ise kamuya aktarıldığı açıklandı.

Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik denetimler

Öte yandan, 1-31 Temmuz tarihleri arasında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik de kapsamlı denetimler yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 13 çocuk tespit edilirken, bu çocukların tamamı sağlık ve aşı taramasına yönlendirildi. Ayrıca zorunlu eğitim çağında olup sokakta bulunduğu belirlenen 11 çocuk eğitime kazandırıldı. Süreç boyunca sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 34 ihbar yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Dilenci Denetimi - Son Dakika

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