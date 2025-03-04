Eskişehir'de Dilencilere Para Cezası

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Eskişehir'de dilencilik suçundan yakalanan 6 kişiye bin 406'şar Türk lirası para cezası kesildi.

Dilencilere yönelik 26 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışmalar düzenlendi. Yapılan uygulamalarda dilencilik yaptıkları belirlenen; N.D., M.C., D.K., N.A., Ö.S. ve R.M. isimli 6 şahsa '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi kapsamında bin 406 lira para cezası kesilerek gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR