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Eskişehir'de Dilencilik Yasaklamasına Uymayan Çocuklar Görüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilencilik Yasaklamasına Uymayan Çocuklar Görüldü

Eskişehir Valiliği'nin dilencilikle mücadele genelgesine rağmen, 2 çocuğun dilenirken görüldüğü bildirildi. Vatandaşlar, yasağı dikkate alarak para vermemeye devam ediyor.

Eskişehir\'de Dilencilik Yasaklamasına Uymayan Çocuklar Görüldü
22.12.2023 - 12:58,
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Eskişehir'de dilenciliğin ve dilenen kişilere para verilmesinin yasaklanmasına kulak asmayan 2 çocuk, vatandaşların yoğun olduğu bir caddede dilenirken görüldü.

Eskişehir Valiliği, geçtiğimiz aylarda yayımladığı 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge' ile özellikle çocuk ve engellilerin dış çevre olumsuzluklarına maruz kalmaması için çeşitli ürünlerin satılmasını ve dilencilik yapılmasını yasakladı. Yasak çerçevesinde, kent merkezinde dilencilik yapanların sayısı neredeyse sıfıra indi. Yetkililer, dilencilikle mücadele ve merhamet duygusunun istismar edilmemesi konusunda gerekli çalışmaları yaparken, 2 çocuğun fırsat buldukları ilk anda dilendiği görüldü. Çocukların kim ya da kimler tarafından dilendirildiği bilinmezken, vatandaşların yasağı dikkate alarak para vermemesi gözlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Dilencilik Yasaklamasına Uymayan Çocuklar Görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Dilencilik Yasaklamasına Uymayan Çocuklar Görüldü - Son Dakika
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