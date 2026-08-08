Feci kazada acı detay: 56’ıncı yaş gününde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Feci kazada acı detay: 56’ıncı yaş gününde hayatını kaybetti

Feci kazada acı detay: 56’ıncı yaş gününde hayatını kaybetti
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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kazada Zarife Ercan (56) hayatını kaybetti. Kazanın, Ercan'ın doğum gününde meydana geldiği öğrenildi. Çöp kamyonu sürücüsü tutuklandı.

Eskişehir'de otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında, yaşamını yitiren Zarife Ercan'ın doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, dün Odunpazarı ilçesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 26 RF 544 plakalı otomobil ile O.B. idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır ve S.S.U. yönetimindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Zarife Ercan'ın (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Atiye Ş.'nin (56) tedavisi sürüyor. Kazada yaşamını yitiren 1970 yılında doğuan Zarife Ercan'ın olay günü doğum günü olduğu ortaya çıktı. Zarife Ercan'ın cenazesi işlemleri için morga kaldırıldı.

Çöp kamyonu sürücüsü tutuklandı

Kazaya karışan Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun şoförü S.S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uludağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada acı detay: 56’ıncı yaş gününde hayatını kaybetti - Son Dakika

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