Eskişehir'de Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dolandırıcılar Yakalandı

Banka bilişim sistemleriyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı ve cezaevine gönderildi.

11.12.2024 16:48
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Eskişehir'de banka bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, banka bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.C.A. ve yine aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından şahısların cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

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