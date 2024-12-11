Eskişehir'de Dolandırıcılar Yakalandı

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Eskişehir'de banka bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, banka bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.C.A. ve yine aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından şahısların cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR