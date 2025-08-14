Eskişehir'de polis ekiplerince düzensiz göçle mücadele amacıyla denetim yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma düzenlendi. Bu çerçevede, Erenköy ve Huzur mahallelerinde denetim yapıldı. Park, bahçe ve ara sokaklarda polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika
