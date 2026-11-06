Eskişehir\'de ehliyet sınavına gizli kulaklıkla girenler suçüstü yakalandı: 3 tutuklama

Eskişehir'de ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklık düzenekleriyle kopya çekilmesini organize eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SORULAR DIŞARIDAN YANITLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında organize kopya çekilmesini sağlayan suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sınav anında üzerlerinde özel kopya düzeneği tespit edilen 2 şüpheli ile sınav binası çevresinde organizasyonu yöneterek kamera görüntüleri üzerinden soruları yanıtlayan 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 4 adet Wi-Fi cihazı, 3 adet kamera düzeneği, 4 adet kulak içi gizli kulaklık ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G., A.K. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet yetkilileri, ilin huzur ve güvenliği için benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.