Eskişehir\'de ehliyeti el konulan sürücüye 200 bin, araç sahibine 40 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye polis ekiplerince 200 bin TL ceza yazıldı. Ekiplerin gerekli işlemleri yaptığı esnada sürücünün arkadaşları araç önünde plaka ile kameralara gülerek poz verirken, cezanın tutarını duyunca büyük üzüntü yaşadılar.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ön tarafı hasarlı olan ve farları yanmadığı için trafiği tehlikeye düşüren 16 EF 285 plakalı otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerce yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı belirlendi.

"Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz"

Polis ekiplerince gerekli işlemlerin uygulandığı esnada sürücünün arkadaşları komik tavırlar sergiledi. Yaşı küçük birkaç şahıs, basın mensuplarının görüntü çektiği esnada araç plakasını ellerine alıp kameralara poz verdi. "Cezayı kendimiz yedik gibi hissediyoruz" diyen gençler, yazılan cezanın tutarını duyunca büyük üzüntü yaşadı. Gençlerden birisi, "Araba 80 bin TL. 240 bin TL ceza ne abi" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis ekipleriyle konuşan başka bir şahıs ise "Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz" dedi.

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye 200 bin TL, araç sahibine 40 bin TL ceza yazıldı. Sürücü ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.