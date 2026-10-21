Eskişehir\'de emekli emniyet personeli İl Müdürü Yılmaz\'ın katılımıyla yemekte buluştu

Eskişehir'de emekli emniyet personeli onuruna veda yemeği programı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katılımlarıyla, teşkilata yıllarca büyük bir özveri, gayret ve sadakatle hizmet eden emekli personelimiz onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa katılan İl Müdürü Yılmaz, emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarına bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ederek bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Emekli olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşkilatımıza kattıkları değerler ve hizmetleri için şükranlarımızı sunarız" denildi.