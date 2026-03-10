Eskişehir\'de emekli okul müdürünün şüpheli ölümü

Eskişehir'de evinde cansız bedeni bulunan emekli okul müdürünün şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Aliağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 19 numaralı Mustafa Kuban Apartmanı'nın içerisindeki ağır kokuyu fark eden ve 1'inci katta ikamet eden Dursun Baycan (80) isimli emekli okul müdüründen haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla giriş yapılan dairede, Baycan'ın çürümeye başlayan cansız bedenine ulaşıldı. Belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili inceleme başlatıldı. Cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırılan yaşlı adamın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Dursun Baycan'ın eşinin 3 ay önce vefat ettiği ve çocuğu olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR