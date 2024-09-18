Eskişehir'de Eşine Darp: Şahıs Tutuklandı

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Eskişehir'de eşini ev eşyaları ile darp ederek yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz dönemde ayrılık aşamasına gelen ve tekrar barışan F.N.K. isimli kadın ile eşi M.U.K. arasında dün akşam saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerindeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşi F.N.K.'yi ev eşyasıyla darp eden şahıs, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanan M.U.K., Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren M.U.K., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.

Hakim karşısına çıkan M.U.K., 'Eşe Karşı Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Eşe Karşı Silahla Kasten Yaralama' ve 'Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR