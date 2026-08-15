Eskişehir’de müstakil ev çıkan yangında küle döndü

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi Avşar Yaylası'nda bulunan G.A.'ya ait müstakil ev ve müştemilatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda ev ve müştemilat kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.