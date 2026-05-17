Seyitgazi\'de çıkan ev yangını maddi hasara yol açtı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ev yangınında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ürhan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri duruma ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin jandarma ve ambulans ekipleriyle birlikte yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrasında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR