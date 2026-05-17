Seyitgazi'de çıkan ev yangını maddi hasara yol açtı

17.05.2026 15:46  Güncelleme: 15:48
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ürhan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri duruma ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin jandarma ve ambulans ekipleriyle birlikte yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrasında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

