Eskişehir'de eylül boyunca 764 okul servisi denetlendi, 14 araçta kusur bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de eylül boyunca 764 okul servisi denetlendi, 14 araçta kusur bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince eylül boyunca yürütülen denetimlerde 764 okul servisi kontrol edildi; kusurlu bulunan 14 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulandı. Okul çevresindeki 1230 mekan da denetlendi, 2751 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 764 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan bin 230 mekan ile 2 bin 751 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce eylül ayı boyunca 764 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 14 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 394 kahvehane, 237 market 22 oyun salonu ve 577 park olmak üzere toplam 2 bin 751 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 2 bin 751 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Servis aracıEskişehirJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimEylülPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:00:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de eylül boyunca 764 okul servisi denetlendi, 14 araçta kusur bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei