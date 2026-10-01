Eskişehir'de eylülde 112 bin 805 araç denetlendi, 23 bin 723 trafik cezası yazıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de eylülde 112 bin 805 araç denetlendi, 23 bin 723 trafik cezası yazıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince eylülde 112 bin 805 araç ve sürücü denetlendi, 23 bin 723 trafik cezası yazıldı. Denetimlerde bin 138 araç trafikten men edildi, 455 sürücü belgesine el konuldu ve 1 ölümlü, 284 yaralanmalı kazaya müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde 112 bin 805 araç ve sürücü denetlenirken, 23 bin 723 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, eylül ayı boyunca çalışma yapıldı. Ekiplerce 13 bin 352 yük taşımacılığı, 3 bin 111 yolcu taşımacılığı, 12 bin 192 alkol denetimi, 3 bin 392 adet motosiklet ve 21 bin 597 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 112 bin 805 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 23 bin 723 adet trafik cezası yazılırken, bin 138 araç trafikten men edildi ve 455 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 ölümlü ve 284 yaralanmalı trafik kazasına müdahale edildi

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de eylülde 112 bin 805 araç denetlendi, 23 bin 723 trafik cezası yazıldı - Son Dakika
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