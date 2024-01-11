 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda firari şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Eskişehir\'de FETÖ üyesi yakalandı
11.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:23
Abone Ol

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, ekipler tarafından hakkında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Tepebaşı ilçesine geleceği bilgisi alındı.

Başlatılan çalışmalar neticesinde, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
15:17 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement