Benzin doldurulan motorlu tırpan alev aldı, çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'deki bir apartman garajında, benzin doldurulan motorlu tırpanın alev alması sonucu çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak üzerinde bulunan 31 dış kapı numaralı bir apartmanın garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırsala ot biçmeye gitmeye hazırlanan bir bina sakini benzinli tırpanına yakıt eklediği esnada alet henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Garajda bulunan 2 araç yanında başlayan yangının dumanı 2 katlı binadaki bazı dairelere sirayet etti. Olay yerine ihabar üzerine ambulans, itfiayiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında tırpan sahibi ve bir apartman sakini kadın dumanda etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahelesi ile söndürüldü. - ESKİŞEHİR