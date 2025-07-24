Eskişehir\'de Gece Yangın Paniği

Eskişehir'de gece saatlerinde çıkan ve mahallelinin sokağa dökülmesine sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Caddesi ile Kubilay Sokak'ın kesişiminde bulunan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden bazı vatandaşlar sokağa çıktı, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR