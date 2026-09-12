Eskişehir'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı

Eskişehir\'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı
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Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; kentte faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda yangın diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Eskişehir, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika

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