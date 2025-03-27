Eskişehir'de Gıda Denetimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Gıda Denetimleri Tamamlandı

Eskişehir\'de Gıda Denetimleri Tamamlandı

Eskişehir'de 237 gıda ve yem işletmesi denetlendi, 1.3 milyon TL ceza kesildi.

27.03.2025 11:48
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 237 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gıda güvenilirliğine yönelik denetim ve faaliyet çalışmaları gerçekleştirildi. Hafta boyunca yapılan denetimlerde, 237 risk esaslı gıda ve yem işletmesi kontrol edilirken, 51 ithalat işlemi ve 209 ihracat işlemi incelendi. Çalışmalar sırasında 17 numune alımı yapıldı.

Ayrıca, 3 idari yaptırım kararı alınarak toplamda 1 milyon 307 bin 492 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Denetimlerde 2 toplatma ve 1 imha kararı alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Gıda Denetimleri Tamamlandı - Son Dakika

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