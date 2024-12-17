Eskişehir\'de Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu

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Eskişehir'de gizli buzlanmadan dolayı yaşanan trafik kazasında 3 araç bir birine girerken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Dilek Tepe Parkı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 araç kavşağın ortasında çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar araç içerisindekilere yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralanan vatandaşlara müdahale yapıldığı öğrenildi.

Maddi hasarın da oluştuğu kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR