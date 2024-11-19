Eskişehir'de Göçük: 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Göçük: 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı

Eskişehir\'de Göçük: 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı

Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

19.11.2024 16:45
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Eskişehir'de, kentsel dönüşüm yapılan bir binada yaşanan kısmı göçükte enkaz altıda kalan 2 işçi yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstiklal mahallesi Porsuk bulvarı Adalar mevkiinde kentsel dönüşüp çalışmaları sırasında bir binada kısmı göçük meydana geldi. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve kurtarma ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası enkaz altıda kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Göçük: 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika

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