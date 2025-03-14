Eskişehir\'de Görme Engelli Taklidi Yapan Dilenci Yakalandı

Eskişehir'de zabıta ekiplerince yakalanan ve görme engelli taklidi yaptığı belirlenen bir dilencinin üzerinden 32 bin 15 TL çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde dilencilik yaptığı tespit edildi. Çarşı Zabıta Amirliği'nde üst araması yapılan dilencinin üzerinde 32 bin 15 TL bulundu. Olay, hem zabıta ekiplerini hem de çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Dilencinin para toplamak amacıyla görme engelli taklidi yaptığı öğrenildi.

Zabıta Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı

Şahsın halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Özellikle diğer büyük şehirlerden Eskişehir'e gelerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağını ifade eden yetkililer, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere karşı daha bilinçli olunması gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR