Eskişehir\'de Güvenlik Toplantısı

Eskişehir'de ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kentteki huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir'in huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte ilgili kurum yöneticileri toplantıya katıldı. - ESKİŞEHİR