Eskişehir'de Halkın Huzur ve Güvenliği İçin Uygulamalar Yapıldı

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Eskişehir'de halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamalarda 256 şahısın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timlerince; Eti, Anıt, Tombakzade Parklarında, Sazova Mahallesi stat çevresi protokol yolu ve diğer 44 park ve bahçelerde halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda; 225 şahıs sorgulandı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timlerince; Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkında, yapılan çalışmalar da ise 31 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR