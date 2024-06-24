Eskişehir'de Hamamda Fenalaşan Adam Ambulansta Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Hamamda Fenalaşan Adam Ambulansta Hayata Döndü

Eskişehir\'de Hamamda Fenalaşan Adam Ambulansta Hayata Döndü

Eskişehir'de bir hamamda fenalaşarak başını çarpan 70 yaşındaki adamın ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen adam, hastanede tedavi altına alındı. Ancak ambulansın zaman kaybetmesi, dubaların açılamamasından dolayı tepkilere neden oldu.

24.06.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gittiği hamamda fenalaşarak yere düşüp başını çarpan 70 yaşındaki adamın ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekiplerince hayata döndürülen adam, hastanede tedavi altına alındı.

Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Mehmet A. fenalık geçirerek yere düştü ve başını çarptı. Hamamdaki yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oluşturulan ihbar üzerine hamama ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hamamdan alınan Mehmet A.'nın ambulansta kalbi durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan 70 yaşındaki Mehmet A., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dubaların açılmamasına tepki

Hamamyolu Caddesi'ne araç girişini engellemek için kullanılan dubaların açılamamasından dolayı ambulansın zaman kaybetmesi, çevredeki vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Hamamda Fenalaşan Adam Ambulansta Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:20:24. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hamamda Fenalaşan Adam Ambulansta Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement