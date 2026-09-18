Eskişehir'de Hamdi Karakuş cinayeti davasında 8 sanığın tutukluluğu sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Hamdi Karakuş cinayeti davasında 8 sanığın tutukluluğu sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de Hamdi Karakuş cinayeti davasında 8 sanığın tutukluluğu sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamdi Karakuş'un 20 yıl önce Eskişehir'de kaybolduğu dosyada, tüfek dipçiğindeki DNA eşleşmesiyle cinayete kurban gittiği belirlendi. Davanın ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları reddetti; mahkeme 8 sanığın tutukluluğunu sürdürüp duruşmayı 6 Kasım 2026'ya erteledi.

Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan ve tüfek dipçiğindeki DNA eşleşmesi sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Hamdi Karakuş dosyasında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nde 2005 yılında husumetlileri tarafından darbedilip bir gözünü kaybeden ve iddiaya göre kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslarca kaçırılan Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 tarihinde mahalle camisinin yanından kaçırıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. 20 yıllık kayıp dosyasını yeniden açan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT), olayda kullanılan av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilini Hamdi Karakuş ile eşleştirdi. Titiz çalışmaların ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında açılan davanın ilk duruşması, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya bir tutuklu sanıklar ve tanıklarda katılım gösterdi.

"Maktul Hamdi Karakuş'un ölmediğini iddia ettiler"

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Doğancan Çıra, "Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada bugün birinci celsesi oldu. Sanıklar birinci celsede hazır bulundular. Suçlamaları reddettiler. Müvekkilin kardeşi olan maktul Hamdi Karakuş'un ölmediğini iddia ettiler. Çelişkili beyanları vardı. Biz davaya katılma talebinde bulunduk, mahkeme davaya katılma talebimizi kabul etti. Hak mücadelemiz devam ediyor. Yaşlı bir anne var, yaşlı bir abla var arkada. Maktul hakkında yeni gelişen bir delil yok. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Türk yargısına güveniyoruz. Sonraki mahkeme 6 Kasım'da olacak. 6 Kasım'da tekrardan durumu değerlendireceğiz. Eksikler var; tanıkların bir kısmı gelmedi, dosya tamamlanmadı, tekamül etmediği için ikinci celseye ertelendi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, adli kontrol uygulanan sanıkların ise adli kontrollerinin devamına karar verildi" dedi.

8 sanığın tutukluluğu sürüyor

Mahkeme heyeti; mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö.'nün tutukluluk hallerinin, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların ise mevcut durumlarının devamına hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. Sayfa6 KasımMahkemeKurbanGüncelAdliyeSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:42:50. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hamdi Karakuş cinayeti davasında 8 sanığın tutukluluğu sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement