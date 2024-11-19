Eskişehir\'de Hapis Cezalı 53 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından kent genelinde 186 uygulama noktası oluşturuldu. Gerçekleştirilen denetimde bin 495 personel görev alırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 72 kişi yakalandı. Ayrıca farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 firari şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR