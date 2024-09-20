Eskişehir'de Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; M.Ç isimli şüphelinin hakkında dolandırıcılık suçundan 9 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 3 bin TL para cezası olduğu tespit edilirken, şüpheli cezaevine gönderildi. Yine ekiplerin Tepebaşı ilçesinde yaptığı çalışmalarda R.S. isimli şüpheli üzerinden; 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR