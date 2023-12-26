Eskişehir\'de Hapis Cezalısı Şahıs Polisten Kaçmak İçin Çatıya Çıktı

Polisi görünce elinde bıçakla çatıya kaçtı, 2 saatlik çabayla ikna edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ihbar üzerine gelen polislerden kaçmak için eline aldığı bıçakla evin çatısına çıktı. Şüpheli, 2 saatlik çabanın sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Ç.'nin (36), Vadişehir Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'ndaki evinde olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerden kaçan Uğur Ç. eline aldığı bıçakla tek katlı evinin çatısına çıktı. Çatıya elinde bıçakla çıkan şüpheli için olay yerine çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatından inen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.