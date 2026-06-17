Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı
17.06.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
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Eskişehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Eskişehir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese giden ekipler çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri titiz çalışması sonucu minik kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi görünen kedi doğal ortamına bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı - Son Dakika

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