Eskişehir'de jandarma ekiplerince hemzemin geçitlerde yapılan denetimlerinde kural ihlalinde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekiplerince belirli tarihlerde tren geçiş saatlerinde hemzemin geçitlerinde özel denetimler icra edildi. Jandarma ekiplerinin denetimler sonucunda; 17 hemzemin geçit noktasında toplam 102 araç kontrol edildi. Trafik kural ihlalinde bulunan 6 araç sürücüsüne toplam 18 bin 872 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Hemzemin Geçit Denetimleri: 6 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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