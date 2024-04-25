Eskişehir'de Hırsızlar Çamaşır Makinalarını Çaldı, Usta Takip Ederek Geri Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Hırsızlar Çamaşır Makinalarını Çaldı, Usta Takip Ederek Geri Aldı

Eskişehir\'de Hırsızlar Çamaşır Makinalarını Çaldı, Usta Takip Ederek Geri Aldı

Eskişehir'de çamaşır makinası tamiri yapan Rüstem Uzun, bu yıl 4. kez çamaşır makinalarının çalınmasıyla karşılaştı. Hırsızları adım adım takip eden Uzun'un oğlu, şüphelileri araçlarıyla takip ederek makinalarını geri aldı. Uzun, güvenlik kamerası kayıtlarını takip ederek şüphelileri bulmayı planlıyor.

25.04.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bu yıl 4'üncü kez çamaşır makinaları çalınan usta, hırsızları adım adım takip edip makinalarını geri aldı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde çamaşır makinası tamiri yapan Rüstem Uzun'un bu yıl 4'üncü defa makinası çalındı. Oldukça durumdan mustarip olan Uzun'a adeta dadanan hırsızlar, dün yine hırsızlık girişiminde bulunarak iki çamaşır makinasını el arabasına yükleyerek kaçırdılar. Rüstem Uzun'un oğlu komşularının haber vermesiyle aracıyla şüphelileri takip etmeye başladı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, Özgürel Sokak'ta el arabasını bırakıp kaçtı.

"İki makinamı almışlar"

Makinalarının sürekli çalındığını belirten Rüstem Uzun, "Komşularım telefon ettiler. Evden eşya çalınıyor diye. Ben çıkıp eve çıkmışlar, oğlum n görmüş. Sonra da el arabasının üzerine bizim makineleri tanıyınca, sonra el arabasını, otomobilimizle takibe başlamış. İki makinamı almışlar, el arabasıyla kaçmışlar. Şuanda şüphelileri bilmiyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarını takip ettireceğiz. Vallahi benim bu yıl bu 4., dün de aynı şekilde bir makinamı götürmüşler. Dün ben şehir dışındaydım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Eskişehir, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Hırsızlar Çamaşır Makinalarını Çaldı, Usta Takip Ederek Geri Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
07:22 Anzaklar Çanakkale’de ’Şafak Ayini’ ile atalarını andı Anzaklar Çanakkale'de 'Şafak Ayini' ile atalarını andı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:17:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlar Çamaşır Makinalarını Çaldı, Usta Takip Ederek Geri Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement