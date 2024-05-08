Eskişehir'de Hırsızlar Kalemle Yazdı: 'Bu kalemi buradan çaldık' - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsızlar Kalemle Yazdı: 'Bu kalemi buradan çaldık'

Eskişehir\'de Hırsızlar Kalemle Yazdı: \'Bu kalemi buradan çaldık\'

Eskişehir'de bir bakkaldan çalınan kalemle duvara yazılan 'Bu kalemi buradan çaldık' ifadesi ve sonrasında çizilen ok, insanları güldürürken esnafı şaşırttı. Olayın ardından işletme sahipleri güvenlik kamerası taktırarak önlem aldı.

08.05.2024 09:59
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Eskişehir'de hırsızların bir bakkaldan çaldıkları kalemle yazdıkları, "Bu kalemi buradan çaldık" ifadesi ve sonrasında çizdikleri ok görenleri güldürürken, esnafı şaşkınlığa uğrattı. İşletme sahipleri o olaydan sonra güvenlik kamerası taktırarak önlem aldı.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Akmescit Sokak üzerinde bir market işletmesinin yanındaki binanın duvarına yer alan, "Bu kalemi buradan çaldık" ifadesi dikkat çekti. Kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından bir kalem ile yazılan yazı görenleri şaşırttı. Olay karşısında şaşkınlık yaşayan esnaf duruma tepki gösterdi. Bahsi geçen yazının yazılmasından bir gün sonra da dükkanı gösteren bir ok çizilmesinin ardından güvenlik kameraları taktırarak önlem alan işletme sahipleri hırsızlara seslenerek çalınan kalemin geri getirilmesini istedi.

"Yazıyı boşversinler, kalemi geri getirsinler"

Esnaf Batuhan Alkan, bahsi geçen yazıyı yazanların çocuk ya da üniversite öğrencisi olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yazının dükkandan çalınan bir kalemle yazıldığını belirlediklerini ifade eden Alkan, "Biraz üzerinde araştırma yaptık ama kendilerini bulamadık. Karşımızdaki duvara da aynı yazıyı yazmışlardı, onu sildik. Bildiğiniz trollemişler. Yazının altında bir başka yazı daha var, onu ayrıca yazmışlar. Bu yazıları aynı gün içerisinde yazmıyorlar, ertesi gün tekrar başka bir şey yazıyorlar. Sonradan güvenlik kamerası takdırdık zaten. Ben buradan o kalemi çalanlara seslenmek istiyorum, yazıyı boşverin de kalemi getirin kardeşim. Kalem önemli" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Hırsızlar Kalemle Yazdı: 'Bu kalemi buradan çaldık' - Son Dakika

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