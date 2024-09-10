Hırsızlık Şüphesi: İki Kadın Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Hırsızlık Şüphesi: İki Kadın Güvenlik Kamerasında

Hırsızlık Şüphesi: İki Kadın Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de bir apartmana hırsızlık amacıyla giren ve daire kapılarını kontrol eden 2 kadın, güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınlar, yüzlerini başörtüleri ile gizleyerek apartmanda dolaştıktan sonra aynı şekilde uzaklaştı.

10.09.2024 11:55
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Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren ve daire kapılarını kontrol eden iki kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 2 kadın, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasını fark ederek yüzlerini başörtüleri ile gizleyen 2 kadın, iddialara göre apartmanda bulunan dairelerin kapılarını kontrol etti. Bir süre apartmanda katları dolaşarak daire kapılarını kontrol eden kadınlar, yüzlerini gizleyerek girdikleri apartmandan aynı şekilde çıkarak uzaklaştı.

Şüpheli kadınların apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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