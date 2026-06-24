Eskişehir\'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Eskişehir'de 3 evden farklı tarihlerde 1 milyon 20 bin TL değerinde para, altın ve ziynet eşyası çaldıkları iddiası ile yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'de farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli altın ve ziynet eşyaları ile 20 bin TL nakit paranın çalındığı, olaylarda toplam 1 milyon 20 bin TL maddi zarar oluştuğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında E.T. ve D.Ç. isimli kadın şüpheliler yakalandı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin adından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR