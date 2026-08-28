Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Eskişehir\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
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Eskişehir polisi, evden hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Eskişehir'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayı boyunca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda düzenlediği bilgilendirme faaliyetleriyle evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, önleyici polislik hizmetleri kapsamında vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Ağustos ayı boyunca il genelinde semt pazarları, apartmanlar, siteler, cami dernekleri ve umuma açık alanlarda kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Saha çalışmalarında özellikle evden hırsızlık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Ekipler, vatandaşlara evden çıkarken kapıların mutlaka en az bir kez kilitlenmesi gerektiğini hatırlatırken, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para veya ziynet eşyası talep etmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
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