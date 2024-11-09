Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

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Eskişehir'de polis ekiplerince bin 115 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirilip, güvenlik tedbirleriyle ilgili broşürler dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bin 115 vatandaşı yüz yüze bilgilendirdi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri konulu 415 adet broşür dağıttı.

Ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 0-6 Yaş Çocuk İlk Kabul Merkezinde bulunan 12 çocuk ile birlikte Eskişehir'de bulunan Kocakır Mesire Alanı'nda kuş kafesi boyama etkinliği düzenlendi. - ESKİŞEHİR