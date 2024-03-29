Eskişehir\'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında kurumlar arası iş birliğiyle bilgilendirilirken, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar hastanelerde led ekranlarda gösterildi.

Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Hırsızlık" ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılığın" önlenmesine yönelik olarak hazırlanan kısa metrajlı bilgilendirme videoların vatandaşların yoğun olduğu Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Ağız ve Diş Hastanesi içerisinde yer alan ortak alanlarda ve bekleme salonlarında bulunan led ekranlarda gösterim yapıldı.

Ayrıca "Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri" içerikli afişleme çalışmaları hastane giriş ve çıkışlarında olmak üzere toplam 76 noktada yer aldı. - ESKİŞEHİR