Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında kurumlar arası iş birliğiyle bilgilendirilirken, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar hastanelerde led ekranlarda gösterildi.
Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Hırsızlık" ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılığın" önlenmesine yönelik olarak hazırlanan kısa metrajlı bilgilendirme videoların vatandaşların yoğun olduğu Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Ağız ve Diş Hastanesi içerisinde yer alan ortak alanlarda ve bekleme salonlarında bulunan led ekranlarda gösterim yapıldı.
Ayrıca "Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri" içerikli afişleme çalışmaları hastane giriş ve çıkışlarında olmak üzere toplam 76 noktada yer aldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da sevgi evinde kalan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin vefat sebebinin otopsinin ardından belli olacağını ve olaya ilişkin adli ile idari soruşturmanın da başlatıldığını açıkladı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinden firar eden şüphelinin aracı, PTS kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini kaldırımda yapmaları dikkat çekti ve 142 adet hap ele geçirildi. Yakalanan şahısların eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olacağını belirtti. Ayrıca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin idari yaptırım gerektirdiğini vurguladı.
Küçükçekmece'de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yarı açık cezaevi firarisi olan C.U.'yu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakaladı. Şahsın sahte kimlik kullandığı ve başkasına ait kimliği kullanmak suçundan da soruşturma başlatıldı.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bin 835 güvenlik görevlisi görev yapacak. Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen bin 65 sandıkta, 299 bin 466 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi. Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personelinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in yanı sıra müdür yardımcıları ve sıralı amirlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim güvenliği ve seçim tedbirleri konuları ele alındı. Toplantıda, seçim günü oy verme ve oyların sayımları süreçlerinde emniyet ve asayişin sağlanması için alınan tedbirler görüşüldü ve istişareler yapıldı.
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