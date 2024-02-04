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Eskişehir'de Huzur Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Huzur Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Huzur Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 136 kişi sorgulanırken aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 araç sürücüsüne toplamda 471 bin TL para cezası kesildi.

04.02.2024 12:33
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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 136 şahıs sorgulanırken aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Denetimlerde, şüpheli şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 26 araç sürücüsüne 471 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 231 personel, 3 çevik kuvvet timi ve 1 özel harekat timi katılımıyla dün akşam saatlerinde kent genelindeki işletmelere, parklara ve caddelere yönelik 'Huzur Operasyonu' düzenlendi. Denetimlerde, 4 bin 136 şahıs sorgulanırken, içlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şahsın da bulunduğu aranma kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şüphe üzerine bir şahsın yapılan üst aramasında 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Denetimlerde, umuma açık 90 farklı yer denetlenirken, 4 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Trafik denetimlerinde ise 908 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 26 sürücüye 471 bin 841 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Eskişehir, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Huzur Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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