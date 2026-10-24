Eskişehir'de iddiaya göre 19 yaşındaki öğrenciyi yumruklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de iddiaya göre 19 yaşındaki öğrenciyi yumruklayan şüpheli yakalandı

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Eskişehir\'de iddiaya göre 19 yaşındaki öğrenciyi yumruklayan şüpheli yakalandı
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Eskişehir\'de iddiaya göre 19 yaşındaki öğrenciyi yumruklayan şüpheli yakalandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda çevredekilere ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen şüpheli, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalanırken, yaralanan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de, çevredeki vatandaşlara ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen bir kişi, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, trafikteki araçları durdurmaya çalışmış ve ATM önündeki vatandaşlara saldırmıştı. Çevrede büyük panik oluşturan bu kişinin ardından, yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.D.'ye yönelen şüpheli, genç kızı yumruk atarak yere düşürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de iddiaya göre 19 yaşındaki öğrenciyi yumruklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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